Симеоне дисквалифицирован на три матча Кубка Испании

Контрольно-дисциплинарный комитет испанской федерации футбола дисквалифицирован главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне на три матча Кубка Испании, сообщает AS.

По сведениям издания, такое наказание наложено на аргентинского специалиста за его поведение в ответном матче четвертьфинала Кубка Испании против "Севильи" (1:3).

В этой встрече Симеоне получил красную карточку, после чего саркастически поаплодировал в адрес судьи Хуана Мунуэры.

Дисквалификация будет действовать в Кубке Испании. "Атлетико" уже вылетел из турнира, поэтому наказание вступит в силу в следующем сезоне.

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