Симеоне достиг отметки в 500 матчей за "Атлетико"

Матч седьмого тура испанской Примеры между "Леганесом" и "Атлетико" стал 500-м для Диего Симеоне за "матрасников".

Как сообщает AS, 47-летний аргентинец провёл за мадридский клуб 172 игры как футболист и 328 поединков как тренер.

Лидером по этому показателю является Луис Арагонес, у которого в сумме 980 матчей.

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