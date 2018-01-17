Симеоне доволен зимним усилением "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне доволен зимним усилением команды в лице полузащитника Витоло и форварда Диего Косты.

"Наша команда до декабря выступала достойно. Особенно это касается чемпионата Испании. А прибытие Косты и Витоло только усилило "Атлетико". Теперь у нас появились альтернативные варианты игры" - приводит слова Симеоне Marca.

28-летний Витоло сыграл за "Атлетико" 2 матча и забил 1 гол. В активе 29-летнего Косты 3 игры, 2 мяча и 1 ассист.

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