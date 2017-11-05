Симеоне: "Если "Атлетико" набрал 23 очка, а Гризманн еще не забивал, то это хорошо"

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Симеоне: "Если "Атлетико" набрал 23 очка, а Гризманн еще не забивал, то это хорошо"Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне остался доволен выступлением своей команды в текущем розыгрыше Ла Лиги.

"Если у нас есть 23 очка, а Гризманн все еще не забивал, то это хорошо, поскольку его голы помогут нам в будущем. У нас имеется очень хорошая команда, и я горжусь своими игроками", - приводит слова наставника "матрасников" Marca.

Напомним, брат Гризманна выразил недовольство игрой "Атлетико". | soccernews.ru

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