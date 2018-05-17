Симеоне: "Если Гризманн уйдет, ничего страшного не произойдет"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне подвел итоги матча с "Марселем" (3:0) в финале Лиги Европы, высказавшись о возможном уходе из клуба форварда Антуана Гризманна.

"Если Гризманн останется, "Атлетико" продолжит расти и развиваться. Но если уйдёт - ничего страшного не произойдёт. Антуан очень многое дал клубу за эти годы. Даже без него мы продолжим расти", - сказал он.

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