Симеоне: "Если Гризманн уйдет, ничего страшного не произойдет"

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Симеоне: "Если Гризманн уйдет, ничего страшного не произойдет"Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне подвел итоги матча с "Марселем" (3:0) в финале Лиги Европы, высказавшись о возможном уходе из клуба форварда Антуана Гризманна.

"Если Гризманн останется, "Атлетико" продолжит расти и развиваться. Но если уйдёт - ничего страшного не произойдёт. Антуан очень многое дал клубу за эти годы. Даже без него мы продолжим расти", - сказал он.

Читайте: Владелец "Атлетико" высказался о будущем Гризманна | soccernews.ru

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