Симеоне: "Если Гризманн уйдет в клуб, который исповедует атакующий стиль игры, то станет намного сильнее"



Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне считает, что нападающему Антуану Гризманну лучше играть за клуб с атакующим стилем.

"Если Гризманн уйдет в клуб, который исповедует атакующий стиль игры, то станет намного сильнее. Я люблю своих игроков и мне нравится, когда они прогрессируют. Если игрок придет ко мне и скажет, что хочет уйти в определенный клуб, то это не будет проблемой. Я понимаю, что Антуан нужно расти. Он может уйти в какой-то момент", – приводит слова Симеоне L’Equipe.

Ранее сообщалось, что 26-летний Гризманн следующим летом может перейти в "Барселону" за 100 миллионов евро.

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