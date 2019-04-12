Симеоне: "Это слишком строгое наказание. Мы будем защищать Косту"
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, что думает о решении Королевской испанской федерации футбола дисквалифицировать нападающего команды Диего Косту на восемь матчей. Об этом информирует Goal.
Удаление произошло из-за того, что футболист в порыве эмоций стал оскорблять мать судьи матча 31-го тура Ла Лиги с "Барселоной" (0:2).
"Это слишком строгое наказание. Мы будем защищать Косту. На данный момент он готовится к следующему сезону. Вы знаете, что я думаю о нем. Мы заботимся о своих игроках.
Коста хорошо начал текущей сезон после отличной предсезонной подготовки. Надеюсь, Диего фантастически подготовится к новому сезону", - сказал Симеоне.
В текущем сезоне Коста сыграл за "Атлетико" 21 матч и забил 5 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико Мадрид
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Бильбао
|31
|43
|9
|Бетис
|31
|43
|10
|Реал Сосьедад
|31
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта Виго
|31
|32
|17
|Реал Вальядолид
|31
|30
|18
|Вильярреал
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|31
|24