Симеоне: "Это слишком строгое наказание. Мы будем защищать Косту"

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Симеоне: "Это слишком строгое наказание. Мы будем защищать Косту"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, что думает о решении Королевской испанской федерации футбола дисквалифицировать нападающего команды Диего Косту на восемь матчей. Об этом информирует Goal.

Удаление произошло из-за того, что футболист в порыве эмоций стал оскорблять мать судьи матча 31-го тура Ла Лиги с "Барселоной" (0:2).

"Это слишком строгое наказание. Мы будем защищать Косту. На данный момент он готовится к следующему сезону. Вы знаете, что я думаю о нем. Мы заботимся о своих игроках.

Коста хорошо начал текущей сезон после отличной предсезонной подготовки. Надеюсь, Диего фантастически подготовится к новому сезону", - сказал Симеоне.  

В текущем сезоне Коста сыграл за "Атлетико" 21 матч и забил 5 голов.

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