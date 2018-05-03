Симеоне: "Этот еврокубковый сезон доказывает, что никакой результат первого матча не гарантирует легкой жизни"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне признал, что в текущем еврокубковом сезоне крайне сложно гарантировать себе победу выход в следующий этап по итогу первого матча.

Напомним, что сегодня "Атлетико" в ответной встрече 1/2 финала Лиги Европы сыграет с "Арсеналом". В первом матче была зафиксирована ничья 1:1.

"Этот еврокубковый сезон доказывает, что никакой результат первого матча не гарантирует легкой жизни в ответной встрече. Но я надеюсь, что мои ребята будут готовы к предстоящему испытанию", - сказал он.

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