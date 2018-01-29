Симеоне: "Этот год закончу с титулом лучшего тренера"

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Симеоне: "Этот год закончу с титулом лучшего тренера"Наставник "Атлетико" Диего Симеоне верит в то, что нынешний сезон сложится для него удачно.

"Этот сезон отличается от других, поскольку нам постоянно приходится переосмысливать себя.

Некоторые футболисты проявляют беспокойство, так как хотят иметь игровую практику. Летом мы не имели права приобретать новых игроков и должны были это как-то компенсировать. Но я уверен, что этот год закончу с титулом лучшего тренера", - сказал он.

Напомним, что "Атлетико" идет вторым в Примере, отставая от "Барселоны" на 11 очков.

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