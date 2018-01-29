Симеоне: "Этот год закончу с титулом лучшего тренера"
Наставник "Атлетико" Диего Симеоне верит в то, что нынешний сезон сложится для него удачно.
"Этот сезон отличается от других, поскольку нам постоянно приходится переосмысливать себя.
Некоторые футболисты проявляют беспокойство, так как хотят иметь игровую практику. Летом мы не имели права приобретать новых игроков и должны были это как-то компенсировать. Но я уверен, что этот год закончу с титулом лучшего тренера", - сказал он.
Напомним, что "Атлетико" идет вторым в Примере, отставая от "Барселоны" на 11 очков.
Читайте: "Атлетико" одержал разгромную победу над "Лас-Пальмасом" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Выезд к взлетающим "лебедям": "Суонси" против "Арсенала"
-
Кудесники мяча снова на "Роазон Парк": "Ренн" в третий раз по ходу сезона примет ПСЖ
-
Непростой вояж "Робин Гуда": "Ливерпуль" отправляется в Хаддерсфилд
-
Турнир прогнозов: итоги 31 тура
-
"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Кейн и Кавани опережают Месси с Иммобиле
Лента новостей
-
"Аталанта" принимает "Ювентус" в первом полуфинальном матче Кубка Италии
-
Моура прибыл в Лондон для перехода в "Тоттенхэм"
-
В "Монако" рассказали о будущем Лемара
-
Бартон призвал Гвардиолу "перестать ныть"
-
Болт рассказал о предстоящем просмотре в дортмудской "Боруссии"
-
Выезд к взлетающим "лебедям": "Суонси" против "Арсенала"
-
Кудесники мяча снова на "Роазон Парк": "Ренн" в третий раз по ходу сезона примет ПСЖ
-
Непростой вояж "Робин Гуда": "Ливерпуль" отправляется в Хаддерсфилд
-
Бендтнер интересен французскому клубу
-
"Челси" отклонит любое предложение "Манчестер Сити" по Азару
-
"Белененсеш" – "Бенфика" - 1:1 (обзор)
-
"Бенфика" на 97-й минуте спасла ничью в матче с "Белененсешем" и другие результаты 20-го тура чемпионата Португалии
-
Кутроне грозит двухматчевая дисквалификация за гол рукой
-
Муниаин назвал Ляпорта мудаком
-
Сане прокомментировал свою травму
-
Тим Кэйхилл вернулся в "Миллуол"
-
Деулофеу перешёл в "Уотфорд"
-
"Сельта" – "Бетис" - 3:2 (обзор)
-
"Челси" договорился о приобретении Жиру
-
"Манчестер Сити" включился в борьбу за Неймара
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|21
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|46
|3
|Валенсия
|21
|40
|4
|Реал Мадрид
|20
|38
|5
|Вильярреал
|21
|37
|6
|Севилья
|21
|33
|7
|Эйбар
|21
|29
|8
|Сельта Виго
|20
|28
|9
|Хетафе
|21
|28
|10
|Жирона
|21
|28
|11
|Леганес
|20
|28
|12
|Атлетик Бильбао
|21
|27
|13
|Бетис
|20
|27
|14
|Эспаньол
|21
|24
|15
|Реал Сосьедад
|21
|23
|16
|Леванте
|21
|19
|17
|Алавес
|21
|19
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|21
|17
|19
|Лас Пальмас
|21
|14
|20
|Малага
|21
|13