Симеоне: "Фанаты "Атлетико" самые лучшие в Испании"

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне отреагировал на свист фанатов в адрес капитана команды Коке.

"У нас лучшие фанаты в Испании. На последних трех играх наш стадион посетило около 180 тысяч фанатов. Иногда они выглядят счастливо, иногда нет, однако нам нужно продолжать улучшать нашу игру.

Когда я был футболистом меня также освистывали на "Висенте Кальдерон", так как я плохо играл. Это обычная реакция людей на увиденное. Нам просто необходимо больше работать, чтобы этого не повторялось", - приводит слова Симеоне Marca.

После 9 туров "Атлетико" идет в Примере на пятом месте, отставая от лидирующей "Барселоны" на три очка.

В Лиге Чемпионов "матрасники" возглавляют группу D, имея одинаковое количество очков с "Ювентусом".

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