Симеоне готов обменять Гризманна на игрока "Барселоны"

Теги атлетико мадридантуан гризманндиего симеонебарселонаусман дембеле

Симеоне готов обменять Гризманна на игрока "Барселоны"Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне готов отпустить ведущего форварда своей команды Антуана Гризманна в каталонскую "Барселону".

Однако, как информирует испанская пресса, взамен наставник "матрасников" был был не против получить вингера "сине-гранатовых" Усмана Дембеле. Ожидается, что против этой сделки не будет против и каталонский гранд ввиду того, что 20-летний француз до сих пор не смог адаптироваться в новом клубе и стать одним из неотъемлемых элементов в построениях команды.

Напомним, сегодня "Атлетико" сыграет против "Севильи". | soccernews.ru

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