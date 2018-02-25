Симеоне готов обменять Гризманна на игрока "Барселоны"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне готов отпустить ведущего форварда своей команды Антуана Гризманна в каталонскую "Барселону".

Однако, как информирует испанская пресса, взамен наставник "матрасников" был был не против получить вингера "сине-гранатовых" Усмана Дембеле. Ожидается, что против этой сделки не будет против и каталонский гранд ввиду того, что 20-летний француз до сих пор не смог адаптироваться в новом клубе и стать одним из неотъемлемых элементов в построениях команды.

Напомним, сегодня "Атлетико" сыграет против "Севильи". | soccernews.ru