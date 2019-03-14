Симеоне готовит революцию в "Атлетико" после вылета из Лиги Чемпионов

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне решил изменить игровую схему команды после провального матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Ювентусом" (0:3), который привел к вылета клуба из турнира, сообщает AS.

По сведениям издания, Симеоне наигрывает схему 4-3-3, в которой Диего Коста сыграет центрального нападающего, Антуан Гризманн и Альваро Мората разместятся на флангах. Новую схему наставник намерен испробовать уже в матче 28-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком", который состоится 16 марта.

После 27 туров "Атлетико" занимает второе место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей "Барселоны" на семь очков.

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