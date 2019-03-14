Симеоне готовит революцию в "Атлетико" после вылета из Лиги Чемпионов
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне решил изменить игровую схему команды после провального матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Ювентусом" (0:3), который привел к вылета клуба из турнира, сообщает AS.
По сведениям издания, Симеоне наигрывает схему 4-3-3, в которой Диего Коста сыграет центрального нападающего, Антуан Гризманн и Альваро Мората разместятся на флангах. Новую схему наставник намерен испробовать уже в матче 28-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком", который состоится 16 марта.
После 27 туров "Атлетико" занимает второе место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей "Барселоны" на семь очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|63
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|56
|3
|Реал Мадрид
|27
|51
|4
|Хетафе
|27
|45
|5
|Алавес
|27
|41
|6
|Севилья
|27
|40
|7
|Валенсия
|27
|39
|8
|Бетис
|27
|39
|9
|Реал Сосьедад
|27
|35
|10
|Эйбар
|27
|35
|11
|Эспаньол
|27
|34
|12
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Жирона
|27
|31
|15
|Леванте
|27
|30
|16
|Реал Вальядолид
|27
|26
|17
|Вильярреал
|27
|26
|18
|Сельта Виго
|27
|25
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
|20
|Уэска
|27
|22