Симеоне: "Гризманн предан команде и я доверяю ему"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне уверен, что слухи о скором уходе из мадридского клуба форварда Антуана Гризманна никак не повлияли на его положение в команде.

"Гризманн един со своими партнёрами и предан команде. Это основополагающий игрок для нас. И я вижу только позитив в отношениях между Антуаном и остальными футболистами "Атлетико". Я верю в то, что вижу. И я доверяю Антуану. Верю в Гризманна. Лучшее ещё впереди" - цитирует Симеоне Goal.com.

Напомним, что СМИ сватают 26-летнего Гризманна в "Барселону". Переход должен состояться летом 2018 года.

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