Симеоне грозит дисквалификация за жест в матче с "Ювентусом"
Главному тренеру "Атлетико" Диего Симеоне грозит дисквалификация за жест в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ювентуса".
Напомним, что после одного из голов своей команды аргентинский наставник руками изобразил яйца.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, УЕФА рассматривает вариант с открытием дисциплинарного дела на Симеоне за "неуважительное поведение".
Если производство будет открыто, то тренеру "матрасников" едва ли удастся избежать бана на один или более матчей.
Не пропустите: Карла Перейра - красавица-жена "тренера с яйцами" Диего Симеоне. | http://soccernews.ru
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