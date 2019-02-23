Симеоне грозит дисквалификация за жест в матче с "Ювентусом"

Главному тренеру "Атлетико" Диего Симеоне грозит дисквалификация за жест в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ювентуса".

Напомним, что после одного из голов своей команды аргентинский наставник руками изобразил яйца.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, УЕФА рассматривает вариант с открытием дисциплинарного дела на Симеоне за "неуважительное поведение".

Если производство будет открыто, то тренеру "матрасников" едва ли удастся избежать бана на один или более матчей.

Не пропустите: Карла Перейра - красавица-жена "тренера с яйцами" Диего Симеоне. | http://soccernews.ru