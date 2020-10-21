Симеоне хочет подписать в "Атлетико" своего сына Джованни

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне хочет видеть в команде своего сына - нападающего "Кальяри" Джованни Симеоне.

Как сообщает Don Balon, 25-летний футболист может перебраться к "матрасникам" у следующим летом. Сам Симеоне-младший положительно смотрит на переход в команду своего отца.

Отметим, что Симеоне выступает за "Кальяри" на правах аренды. В текущем сезоне он провел четыре игры и забил три гола.

Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 15 миллионов евро.

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