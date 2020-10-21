Симеоне хочет подписать в "Атлетико" своего сына Джованни

Теги атлетико мадриддиего симеонеджованни симеонекальяри

Симеоне хочет подписать в "Атлетико" своего сына Джованни

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне хочет видеть в команде своего сына - нападающего "Кальяри" Джованни Симеоне.

Как сообщает Don Balon, 25-летний футболист может перебраться к "матрасникам" у следующим летом. Сам Симеоне-младший положительно смотрит на переход в команду своего отца.

Отметим, что Симеоне выступает за "Кальяри" на правах аренды. В текущем сезоне он провел четыре игры и забил три гола.

Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 15 миллионов евро.

Читайте также: Кукурелья может стать игроком "Атлетико". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду показал свой новый имидж

Роналду показал свой новый имидж

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов