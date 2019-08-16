Симеоне хочет видеть в "Атлетико" полузащитника "Лестера"

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Симеоне хочет видеть в "Атлетико" полузащитника "Лестера"

Мадридский "Атлетико" всерьёз нацелился на хавбека "Лестера" Вилфреда Ндиди.

Сообщается, что на подписании 22-летнего нигерийца лично настаивает главный тренер "матрасников" Диего Симеоне.

Аргентинский наставник видит в полузащитнике "лис" замену для ушедшего в "Манчестер Сити" Родри.

Рыночная стоимость Ндиди - 35 миллионов евро. В прошлом сезоне игрок провел за "Лестер" 40 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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