Симеоне хочет заменить Диего Косту нападающим "Реала"
Форвард "Атлетико" Диего Коста собирается уйти из клуба.
По сведениям Fichajes, наставник "матрасников" Диего Симеоне просит клуб приобрести ему на замену форварда "Реала" Мариано Диаса.
Отмечается, что "Реал" готов продать игрока, однако, скорее всего, "сливочные" не захотят отдавать футболиста прямому конкуренту.
Контракт Диаса с "Реалом" рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.
В текущем сезоне Диас принял участие в двух матчах Примеры и забил один гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14