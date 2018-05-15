Симеоне хочет заменить Гризманна своим соотечественником

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне хочет заменить форварда своей команды Антуана Гризманна, которого слухи активно связывают с каталонской "Барселоной", своим соотечественником.

Так, по сведениям испанской прессы, альтернативой французу наставник "матрасников" определил лидера атак миланского "Интера" Мауро Икарди. Аргентинский специалист рассчитывает, что отъезду его соотечественника с "Джузеппе Меацца" поспособствует возможное непопадание "нерадзурри" в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Напомним, Коке посоветовал Гризманну остаться в "Атлетико". | soccernews.ru