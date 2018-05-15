Симеоне хочет заменить Гризманна своим соотечественником

Теги мауро икардиинтер миланантуан гризманнатлетико мадриддиего симеоне

Симеоне хочет заменить Гризманна своим соотечественникомГлавный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне хочет заменить форварда своей команды Антуана Гризманна, которого слухи активно связывают с каталонской "Барселоной", своим соотечественником.

Так, по сведениям испанской прессы, альтернативой французу наставник "матрасников" определил лидера атак миланского "Интера" Мауро Икарди. Аргентинский специалист рассчитывает, что отъезду его соотечественника с "Джузеппе Меацца" поспособствует возможное непопадание "нерадзурри" в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Напомним, Коке посоветовал Гризманну остаться в "Атлетико". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 37 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 37 52
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Жирона 37 48
12 Алавес 37 47
13 Эспаньол 37 46
14 Сельта Виго 37 46
15 Леванте 37 46
16 Атлетик Бильбао 37 43
17 Леганес 37 40
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 37 20
Полная таблица

топ-5 тегов