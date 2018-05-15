Симеоне хочет заменить Гризманна своим соотечественником
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне хочет заменить форварда своей команды Антуана Гризманна, которого слухи активно связывают с каталонской "Барселоной", своим соотечественником.
Так, по сведениям испанской прессы, альтернативой французу наставник "матрасников" определил лидера атак миланского "Интера" Мауро Икарди. Аргентинский специалист рассчитывает, что отъезду его соотечественника с "Джузеппе Меацца" поспособствует возможное непопадание "нерадзурри" в Лигу Чемпионов на следующий сезон.
Напомним, Коке посоветовал Гризманну остаться в "Атлетико". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|37
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|2
|Атлетико Мадрид
|37
|78
|3
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|37
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|Валенсия
|37
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|37
|60
|6
|Бетис
|37
|60
|7
|Севилья
|37
|55
|8
|Хетафе
|37
|52
|9
|Эйбар
|37
|50
|10
|Реал Сосьедад
|37
|49
|11
|Жирона
|37
|48
|12
|Алавес
|37
|47
|13
|Эспаньол
|37
|46
|14
|Сельта Виго
|37
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|15
|Леванте
|37
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|37
|43
|17
|Леганес
|37
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|37
|29
|19
|Лас Пальмас
|37
|22
|20
|Малага
|37
|20