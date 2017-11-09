Симеоне хочет заменить Облака самым перспективным вратарем Европы

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне определился с приоритетным кандидатом на замену голкиперу своей команды Яну Облаку, который по окончанию текущего сезона может покинуть клуб.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае расставания в летнее трансферное окно со своим 24-летним вратарем, наставник "матрасников" будет просить руководство своего клуба приобрести "первого номера" итальянского "Милана" Джанлуиджи Доннарумму.

Напомним, "Атлетико" интересуется полузащитником "Реала". | soccernews.ru