Симеоне исключил подписание вингера дортмундской "Боруссии"

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Симеоне исключил подписание вингера дортмундской "Боруссии"Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне исключил подписание своим клубом вингера дортмундской "Боруссии" Марко Ройса.

Как информирует испанская пресса, наставник "матрасников" уже давно мечтал заполучить в свою команду 28-летнего игрока "шершней", однако высокая травматичность футболиста вынудила его отказаться от идеи его приобретения.

Отметим, что в настоящее время Ройс восстанавливается после разрыва крестообразных связок. На поле ориентировочно он должен вернуться в начале марта следующего года.

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