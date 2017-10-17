Симеоне исключил подписание вингера дортмундской "Боруссии"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне исключил подписание своим клубом вингера дортмундской "Боруссии" Марко Ройса.

Как информирует испанская пресса, наставник "матрасников" уже давно мечтал заполучить в свою команду 28-летнего игрока "шершней", однако высокая травматичность футболиста вынудила его отказаться от идеи его приобретения.

Отметим, что в настоящее время Ройс восстанавливается после разрыва крестообразных связок. На поле ориентировочно он должен вернуться в начале марта следующего года.

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