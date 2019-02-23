Симеоне извинился за свой вызывающий жест после победы над "Ювентусом"
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне принес извинения за свой жест после победы над "Ювентусом" в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Football Italia.
После того, как мадридцы одержали победу, специалист в вызывающей манере схватил себя за пах. Из-за этого его оштрафуют и, возможно, дисквалифицируют. Теперь ему грозит штраф или дисквалификация со стороны УЕФА.
"Я не пытаюсь избежать наказания, просто хочу попросить прощения за свой жест перед всеми, кто счел его оскорбительным. Я не пытался кого-то обидеть. Матч был очень сложным и в конце эмоции взяли вверх", - сказал аргентинец.
Ответный матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится 12 марта в Турине.
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