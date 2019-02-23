Симеоне извинился за свой вызывающий жест после победы над "Ювентусом"

Теги ювентусатлетико мадриддиего симеоне

Симеоне извинился за свой вызывающий жест после победы над "Ювентусом"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне принес извинения за свой жест после победы над "Ювентусом" в Лиге чемпионов. Об этом сообщает  Football Italia.

После того, как мадридцы одержали победу, специалист в вызывающей манере схватил себя за пах. Из-за этого его оштрафуют и, возможно, дисквалифицируют. Теперь ему грозит штраф или дисквалификация со стороны УЕФА.

"Я не пытаюсь избежать наказания, просто хочу попросить прощения за свой жест перед всеми, кто счел его оскорбительным. Я не пытался кого-то обидеть. Матч был очень сложным и в конце эмоции взяли вверх", - сказал аргентинец.

Ответный матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится 12 марта в Турине.

А еще: Икарди пропустит ещё один матч "Интера" | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Вольфсбург" разгромил менхенгладбахскую "Боруссию", а "Бавария обыграла "Герту"

"Вольфсбург" разгромил менхенгладбахскую "Боруссию", а "Бавария обыграла "Герту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 13
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 6
4 Монако Монако 6 1
Группа B М О
1 Барселона Барселона 6 14
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 6 8
3 Интер Милан Интер Милан 6 8
4 ПСВ ПСВ 6 2
Группа C М О
1 ПСЖ ПСЖ 6 11
2 Ливерпуль Ливерпуль 6 9
3 Наполи Наполи 6 9
4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6 4
Группа D М О
1 Порту Порту 6 16
2 Шальке Шальке 6 11
3 Галатасарай Галатасарай 6 4
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 3
Группа E М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 14
2 Аякс Аякс 6 12
3 Бенфика Бенфика 6 7
4 АЕК АЕК 6 0
Группа F М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 6 13
2 Лион Лион 6 8
3 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 6 6
4 Хоффенхайм Хоффенхайм 6 3
Группа G М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 12
2 Рома Рома 6 9
3 Виктория Плзень Виктория Плзень 6 7
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 7
Группа H М О
1 Ювентус Ювентус 6 12
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 10
3 Валенсия Валенсия 6 8
4 Янг Бойз Янг Бойз 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов