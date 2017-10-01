Симеоне: "Когда Гризманн не забивает, нам становится сложнее"

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Симеоне: "Когда Гризманн не забивает, нам становится сложнее"

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал результаты матча против "Леганеса" (0:0).

"Я думаю, что первая половина игры была довольно хорошей, особенно первые 20-25 минут. Затем мы сбавили обороты, а соперник очень хорошо защищался. Мы взяли одно очко, но этого мало.

Что случилось с Гризманном? Он избаловал "Атлетико", потому что всегда решал проблемы за нас. Когда он не забивает, нам становится сложнее. Надеюсь, другие форварды смогут помочь ему. Антуан подустал, и я его заменил" - приводит слова Симеоне Мarca.

Смотрите также обзор матча "Леганес" - "Атлетико". | http://soccernews.ru

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