Симеоне - лучший тренер прошедшего десятилетия по версии IFFHS

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Симеоне - лучший тренер прошедшего десятилетия по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала аргентинского наставника "Атлетико" Диего Симеоне лучшим тренером прошедшего десятилетия.

Рулевой "матрасников" в борьбе за почётное звание опередил Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити". Топ-3 рейтинга замкнул менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

1. Диего Симеоне - 152 очка;

2. Хосеп Гвардиола - 144 очка;

3. Юрген Клопп - 105 очков;

4. Жозе Моуринью - 91 очко;

5. Массимилиано Аллегри - 77 очков;

6. Унаи Эмери - 70 очков;

7. Зинедин Зидан - 59 очков;

8. Карло Анчелотти - 57 очков;

9. Маурисио Почеттино - 56 очков;

10. Марсело Гальярдо - 56 очков.

Полная версия рейтинга доступна на сайте IFFHS по ссылке.

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