Симеоне - лучший тренер прошедшего десятилетия по версии IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала аргентинского наставника "Атлетико" Диего Симеоне лучшим тренером прошедшего десятилетия.
Рулевой "матрасников" в борьбе за почётное звание опередил Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити". Топ-3 рейтинга замкнул менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп.
1. Диего Симеоне - 152 очка;
2. Хосеп Гвардиола - 144 очка;
3. Юрген Клопп - 105 очков;
4. Жозе Моуринью - 91 очко;
5. Массимилиано Аллегри - 77 очков;
6. Унаи Эмери - 70 очков;
7. Зинедин Зидан - 59 очков;
8. Карло Анчелотти - 57 очков;
9. Маурисио Почеттино - 56 очков;
10. Марсело Гальярдо - 56 очков.
Полная версия рейтинга доступна на сайте IFFHS по ссылке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18