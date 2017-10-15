Симеоне: "Месси был единственным игроком, которого можно было увидеть на поле"

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Симеоне: "Месси был единственным игроком, которого можно было увидеть на поле"Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал игру форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси во вчерашнем очном матче их команд.

"Стадион был прекрасным, у нас была блестящая футбольная ночь, с впечатляющим и необыкновенным Месси. Он был единственным, кого можно было видеть на поле. Каждый раз, когда он касался мяча, могло произойти что-то необычное", - цитирует наставника "матрасников" football.fr.

Напомним, Симеоне подвел итог вчерашнему матчу своей команды. | soccernews.ru

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