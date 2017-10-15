Симеоне: "Месси был единственным игроком, которого можно было увидеть на поле"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал игру форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси во вчерашнем очном матче их команд.

" Стадион был прекрасным, у нас была блестящая футбольная ночь, с впечатляющим и необыкновенным Месси. Он был единственным, кого можно было видеть на поле. Каждый раз, когда он касался мяча, могло произойти что-то необычное ", - цитирует наставника "матрасников" football.fr.

Напомним, Симеоне подвел итог вчерашнему матчу своей команды. | soccernews.ru