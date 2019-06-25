Симеоне: "Месси конкурирует только с Роналду, чтобы решить, кто сегодня лучший"

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне высказался о капитане "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеле Месси.

"У Месси есть исключительная черта - его ничто не беспокоит. Он просто хочет, чтобы его команда выигрывала. Он встроен в схеме 4-4-2 Вальверде, был в схеме 3-5-2 Луиса Энрике, в 4-3-3 Гвардиолы, однако везде он показывал свою игру.

Многие полагают, что он соревнуется с Марадоной. Однако по моему мнению, он конкурирует только с Криштиану Роналду. Это противостояние помогло им обоим. Вероятно, он хочет выиграть мундиаль и Кубок Америки, но Месси конкурирует только с Роналду, чтобы решить, кто сегодня лучший", - приводит слова Симеоне La Nacion.

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