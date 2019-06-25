Симеоне: "Месси конкурирует только с Роналду, чтобы решить, кто сегодня лучший"

1 Теги диего симеонелионель мессикриштиану роналдудиего марадона

Симеоне: "Месси конкурирует только с Роналду, чтобы решить, кто сегодня лучший"

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне высказался о капитане "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеле Месси.

"У Месси есть исключительная черта - его ничто не беспокоит. Он просто хочет, чтобы его команда выигрывала. Он встроен в схеме 4-4-2 Вальверде, был в схеме 3-5-2 Луиса Энрике, в 4-3-3 Гвардиолы, однако везде он показывал свою игру.

Многие полагают, что он соревнуется с Марадоной. Однако по моему мнению, он конкурирует только с Криштиану Роналду. Это противостояние помогло им обоим. Вероятно, он хочет выиграть мундиаль и Кубок Америки, но Месси конкурирует только с Роналду, чтобы решить, кто сегодня лучший", - приводит слова Симеоне La Nacion.

Читайте также: Ван Гал: "Месси должен спросить с себя, почему его команда не выигрывает Лигу Чемпионов пять лет?". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

Может этих инопланетян отправить в другое измерение?Только о них постоянно пишут.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Компани вернулся в "Андерлехт"

Компани вернулся в "Андерлехт"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов