Симеоне: "Месси - решающий фактор превосходства "Барселоны" в текущем сезоне"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне назвал причину успешного выступления каталонской "Барселоны" в текущем розыгрыше Ла Лиги.

"Чем объясняется доминирование "Барселоны"? Лионель Месси является решающим фактором. Без него "Севилья" выиграла у "Барсы" со счетом 2:0. Его выход на поле привел к итоговому результату 2:2. Но нам также нужно улучшить нашу статистику в сравнении с прошлым сезоном ", - приводит слова наставника "матрасников" Le 10 Sport.

Напомним, Месси показал фото с новорожденным сыном, детьми и женой. | soccernews.ru