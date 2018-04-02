Симеоне: "Месси - решающий фактор превосходства "Барселоны" в текущем сезоне"

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Симеоне: "Месси - решающий фактор превосходства "Барселоны" в текущем сезоне"Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне назвал причину успешного выступления каталонской "Барселоны" в текущем розыгрыше Ла Лиги.

"Чем объясняется доминирование "Барселоны"? Лионель Месси является решающим фактором. Без него "Севилья" выиграла у "Барсы" со счетом 2:0. Его выход на поле привел к итоговому результату 2:2. Но нам также нужно улучшить нашу статистику в сравнении с прошлым сезоном", - приводит слова наставника "матрасников" Le 10 Sport.

Напомним, Месси показал фото с новорожденным сыном, детьми и женой. | soccernews.ru

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