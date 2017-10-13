Симеоне: "Месси снова продемонстрировал, что он - лучший в мире"

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Симеоне: "Месси снова продемонстрировал, что он - лучший в мире"Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне похвалил форварда сборной Аргентины Лионеля Месси за матч последнего тура южноамериканского отборочного турнира к Чемпионату Мира 2018-го года против команды Эквадора.

"Я со спокойствием смотрел игру, потому что знал, что все завершится хорошо. У Месси была ночь, которую все аргентинцы хотели получить и попросили об этом. Для тех, кто не верил в него, он снова доказал, что он является лучшим в мире", - цитирует наставника "матрасников" El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси сомневается в целесообразности продления контракта с "Барселоной" из-за Неймара

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