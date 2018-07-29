Симеоне: "Между Месси и Роналду я всегда выбираю Месси, вне всяких сомнений"

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

"Между Месси и Роналду я всегда выбираю Месси, вне всяких сомнений. Когда я произносил те слова о Месси и Роналду, я не говорил о том, кто лучший футболист в мире. Я лишь отмечал, что для команды из средних игроков Роналду, вероятно, подходит лучше. Но в окружении топ-игроков Месси - лучший в мире" - приводит слова Симеоне 101 Great Goals.

Отметим, что в своем интервью Симеоне вспомнил слова, которые он сказал после поражения сборной Аргентины от Хорватии.

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