Симеоне: "Между Месси и Роналду я всегда выбираю Месси, вне всяких сомнений"

1 Теги диего симеонелионель мессикриштиану роналду

Симеоне: "Между Месси и Роналду я всегда выбираю Месси, вне всяких сомнений"

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

"Между Месси и Роналду я всегда выбираю Месси, вне всяких сомнений. Когда я произносил те слова о Месси и Роналду, я не говорил о том, кто лучший футболист в мире. Я лишь отмечал, что для команды из средних игроков Роналду, вероятно, подходит лучше. Но в окружении топ-игроков Месси - лучший в мире" - приводит слова Симеоне 101 Great Goals.

Отметим, что в своем интервью Симеоне вспомнил слова, которые он сказал после поражения сборной Аргентины от Хорватии.

Читайте также: Карвахаль: "Месси и Роналду - очень разные, аргентинец генерирует футбол, а португалец - игрок штрафной площади". | http://soccernews.ru

Комментарии
Хрыстя Пеналду

Бред сивой кобылы. За Реал всю его историю играют ТОП игроки!

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс не опозориться: ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов

Последний шанс не опозориться: ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов