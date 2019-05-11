Симеоне: "Мне плевать на слухи о будущем Гризманна"

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Симеоне: "Мне плевать на слухи о будущем Гризманна"

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне ярко высказался о будущем ведущего нападающего своей команды Антуана Гризманна.

"Мне плевать на слухи о его будущем, Гризманн - наш капитан. Он сможет прогрессировать здесь. Если бы я узнал, что Антуан решил уйти, я бы не относился к нему так хорошо", - приводит слова Симеоне Calciomercato.

В последнее время СМИ часто пишут о желании Гризманна летом перебраться в "Барселону".

28-летний француз в текущем сезоне сыграл за "Атлетико" 46 матчей, забил 21 гол и сделал 10 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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