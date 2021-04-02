Симеоне мог покинуть "Атлетико" в 2015, но клуб выполнил на его условие

Фото: Твиттер @Simeone

Защитник "Кальяри" Диего Годин, вспомнил историю времен его выступления за мадридский "Атлетико" в которой важную роль сыграл наставник команды Диего Симеоне. Возможно только благодаря ему с футболистом продлили контракт в 2015 году.

"Это было летом 2015 года. "Манчестер Сити" хотел заполучить меня и был готов заплатить отступные, прописанные в контракте. В тоже время я вел обсуждение деталей нового контракта с "Атлетико", но "горожане" были настойчивы.

Симеоне в то время находился в Японии, но его предупредили о переговорах. Собрались все: Габи, Рауль Гарсия, Тьягу и другие. Симеоне сказал: "Если Диего уйдет, уйду и я".

Через несколько дней я уже был близок к продлению контракта с "Атлетико". Это говорит о том, какая команда у нас была", — цитирует Година football-italia.