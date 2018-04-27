Симеоне может получить длительную дисквалификацию

УЕФА может дисквалифицировать главного тренера "Атлетико"​ Диего Симеоне на три матча.

Напомним, что аргентинца удалили в самом начале первого матча 1/2 финала Лиги Европы с "Арсеналом" (1:1), когда он проявил свое недовольство, требуя показать желтую карточку защитнику "канониров" Эктору Бельерину.

Дисквалификация будет увеличена, если главный арбитр встречи Клеман Тюрпен отразил оскорбления в свой адрес в протоколе.

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