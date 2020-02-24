Симеоне может возглавить "Баварию"

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне может продолжить карьеру в Германии, утверждает Don Balon.

По информации источника, в услугах аргентинца заинтересована "Бавария". Если 49-летний специалист летом попрощается с "матрасниками", то мюнхенский клуб сделает ему предложение о сотрудничестве.

Стоит отметить, что контракт Симеоне с "Атлетико" рассчитан до июня 2022 года. Его зарплата составляет 43,2 миллиона евро за сезон до вычета налогов.

"Баварию" сейчас возглавляет Ханс-Дитер Флик, который в ноябре сменил уволенного Нико Ковача.

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