Симеоне может возглавить "Баварию"
Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне может продолжить карьеру в Германии, утверждает Don Balon.
По информации источника, в услугах аргентинца заинтересована "Бавария". Если 49-летний специалист летом попрощается с "матрасниками", то мюнхенский клуб сделает ему предложение о сотрудничестве.
Стоит отметить, что контракт Симеоне с "Атлетико" рассчитан до июня 2022 года. Его зарплата составляет 43,2 миллиона евро за сезон до вычета налогов.
"Баварию" сейчас возглавляет Ханс-Дитер Флик, который в ноябре сменил уволенного Нико Ковача.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|23
|49
|2
|РБ Лейпциг
|23
|48
|3
|Боруссия Дортмунд
|23
|45
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|22
|43
|5
|Байер Леверкузен
|23
|43
|6
|Шальке
|23
|36
|7
|Вольфсбург
|23
|34
|8
|Хоффенхайм
|23
|34
|9
|Фрайбург
|23
|33
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|28
|11
|Аугсбург
|23
|27
|12
|Унион Берлин
|22
|26
|13
|Кельн
|22
|26
|14
|Герта
|23
|26
|15
|Майнц 05
|23
|22
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|23
|20
|17
|Вердер Бремен
|23
|17
|18
|Падерборн
|23
|16