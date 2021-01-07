Симеоне может возглавить сборную Аргентины

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Симеоне может возглавить сборную Аргентины

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне может стать главным тренером сборной Аргентины.

По информации El Chiringuito TV, в приглашении 50-летнего специалиста заинтересована аргентинская Ассоциация футбола.

Будучи футболистом, Симеоне выступал за "альбиселесте" с 1988 по 2002 год, сыграл 106 матчей и забил 11 голов.

Аргентинец возглавляет "Атлетико" с декабря 2011 года. Его контракт с "матрасниками" рассчитан ещё на полтора сезона.

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