Симеоне может возглавить сборную Аргентины
Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне может стать главным тренером сборной Аргентины.
По информации El Chiringuito TV, в приглашении 50-летнего специалиста заинтересована аргентинская Ассоциация футбола.
Будучи футболистом, Симеоне выступал за "альбиселесте" с 1988 по 2002 год, сыграл 106 матчей и забил 11 голов.
Аргентинец возглавляет "Атлетико" с декабря 2011 года. Его контракт с "матрасниками" рассчитан ещё на полтора сезона.
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