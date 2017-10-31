Симеоне: "Мы хотим, чтобы "Атлетико" был среди лучших команд мира"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался в преддверии матча четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Карабаха".

"Тренер всегда отвечает за то, что происходит на поле. Мы не слишком хорошо начали в Лиге Чемпионов. "Атлетико" заслуживал победы в Риме, а "Челси" здесь был очень хорош. В первом матче с "Карабахом" мы могли рассчитывать на большее. Теперь у нас будет замечательный шанс исправить ситуацию на глазах собственных болельщиков, и мы к этому готовы. Ты всегда беспокоишься за результат, это подтвердит любой тренер. Ты всегда хочешь прогрессировать, добиваться побед, достигать поставленных перед командой целей. Мы хотим, чтобы "Атлетико" был среди лучших команд мира" - цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Атлетико" - "Карабах" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

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