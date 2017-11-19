Симеоне: "Мы играли против лучшей команды мира"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился эмоциями после матча 12-го тура Примеры против "Реала".

"Мы играли против лучшей команды мира, и они очень хорошо контролировали мяч. Встреча проходила по нашему сценарию, но мы могли и проиграть" - цитирует Симеоне Marca.

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