Симеоне:"Мы могли бы встретиться с Торресом снова, футбольная жизнь очень длинная"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне пообщался с журналистами на тему ухода из команды форварда Фернандо Торреса.

Вчера нападающий сыграл последний матч за "матрасников", оформив дубль в ворота "Эйбара" (2:2).

"Мы могли бы встретиться снова, потому что футбольная жизнь очень длинная.

Возвращение Фернандо на «Кальдерон» было невероятным… и его прощание было таким же", – отметил Симеоне.

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