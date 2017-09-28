Симеоне: "Мы принимаем поражение от "Челси"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне подвёл итоги матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Челси".

"Челси" сыграл лучше нас. Соперник был сильнее и тактически, и физически. По ходу всего матча они чувствовали себя более комфортно. Мы принимаем это поражение. Поздравляю нашего соперника" - приводит слова Симеоне Football Espana.

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