Симеоне: "Мы знали, что "Хетафе" хорошо играет в защите"

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Симеоне: "Мы знали, что "Хетафе" хорошо играет в защите"

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне подвел итоги матча с "Хетафе" (2:0).

"Мы знали, что "Хетафе" хорошо играет в защите. Это очень жесткий соперник, но мы смогли показать свой лучший футбол сегодня. Что касается удаления Косты, то я лучше сконцентрируюсь на положительных моментах. Он забил сегодня важный гол и это главное" - приводит слова Симеоне AS.

Смотрите также обзор матча "Атлетико" - "Хетафе". | http://soccernews.ru

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