Симеоне нацелился на бывшего форварда "Реала"

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Симеоне нацелился на бывшего форварда "Реала"Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне заинтересован в подписании его клубом форварда английского "Вест Хэма" Хавьера Эрнандеса.

Как информирует испанская пресса, предпринять попытки заполучить 29-летнего нападающего "молотобойцев" "матрасники" могут уже в текущее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Эрнандес забил 4 мяча в 21 матче за "Вест Хэм".

Напомним, вчера "Атлетико" обыграл "Эйбар". | soccernews.ru

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