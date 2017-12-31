Симеоне: "Надеюсь, что мы сможем удержать Гризманна в "Атлетико" на некоторое время"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что он не хочет терять французского нападающего Антуана Гризманна.

"Мы провели большую работу, чтобы создать в команде атакующий Гризманн – Коста. Поэтому я надеюсь, что мы сможем удержать Гризманна в "Атлетико" на некоторое время", - приводит слова Симеоне FourFourTwo.

Ранее сообщалось, что 26-летний Гризманн следующим летом может перейти в "Барселону" за 100 миллионов евро. Также форвардом интересуется "Манчестер Юнайтед".

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