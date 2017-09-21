Симеоне: "Нам было важно победить в Бильбао"

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победу над "Атлетиком" (2:1).

"Нам было важно победить в Бильбао. В первые 20 минут Гайтан, Гризманн и Филипе Луис не реализовали явные голевые моменты. Потом Облак совершил прекрасный сэйв, что позволило нам остаться в игре. Во втором тайме очень хорошо сыграл Хименес.

Финал Лиги Чемпионов-2019 на "Ванда Метрополитано" - это важный шаг вперед для клуба. Надеюсь, сможем, что называется, поддержать почин на поле и сыграть в решающем матче у себя дома" - приводит слова Симеоне Marca.

Смотрите также обзор матча "Атлетик" - "Атлетико". | http://soccernews.ru