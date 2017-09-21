Симеоне: "Нам было важно победить в Бильбао"

Теги атлетико мадридатлетик бильбаодиего симеоне

Симеоне: "Нам было важно победить в Бильбао"

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победу над "Атлетиком" (2:1).

"Нам было важно победить в Бильбао. В первые 20 минут Гайтан, Гризманн и Филипе Луис не реализовали явные голевые моменты. Потом Облак совершил прекрасный сэйв, что позволило нам остаться в игре. Во втором тайме очень хорошо сыграл Хименес.

Финал Лиги Чемпионов-2019 на "Ванда Метрополитано" - это важный шаг вперед для клуба. Надеюсь, сможем, что называется, поддержать почин на поле и сыграть в решающем матче у себя дома" - приводит слова Симеоне Marca.

Смотрите также обзор матча "Атлетик" - "Атлетико". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Спартак" объявил о продлении Комбарова и Глушакова

"Спартак" объявил о продлении Комбарова и Глушакова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 5 15
2 Севилья 5 13
3 Атлетико Мадрид 5 11
4 Валенсия 5 9
5 Леванте 5 9
6 Реал Сосьедад 5 9
7 Бетис 5 9
8 Реал Мадрид 5 8
9 Вильярреал 5 7
10 Атлетик Бильбао 5 7
11 Леганес 5 7
12 Лас Пальмас 5 6
13 Эйбар 5 6
14 Хетафе 5 5
15 Жирона 5 5
16 Эспаньол 5 5
17 Сельта Виго 5 4
18 Депортиво Ла-Корунья 5 4
19 Алавес 5 0
20 Малага 5 0
Полная таблица

топ-5 тегов