Симеоне: "Нам нужно провести отличный матч с "Челси"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал о том, как команда готовится к матчу Лиги чемпионов с "Челси".

По словам специалиста, его команда не должна думать о параллельном матче в группе Лиги чемпионов. Дело в том, что для выхода из группы "Атлетико" нужно надеется не только на победу над лондонцами, но и рассчитывать на осечку "Ромы" в матче с "Карабахом".

"Мы не должны думать об этой ситуации. Нам нужно провести отличный матч с лидером группы, который заслужил свою позицию. Нужно думать только о том, как выиграть этот матч. Мы сами отвечаем за свою работу. В любом случае произошедшее будет плодом нашей работы, которую мы проделали ранее и делаем сейчас", - отметил наставник.

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