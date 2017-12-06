Симеоне: "Нам пришлось расплачиваться за две ничьи с "Карабахом"
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне обратился к команде после игры в Лиге чемпионов.
В заключительном туре группового турнира "матрасники" сыграли вничью с "Челси" (1:1) и не пробились в 1/8 финала.
"Мы продемонстрировали свою силу, показали, что являемся конкурентоспособной командой. Мы не вышли из группы, но набрали четыре очка в матчах с ее лидером. Нам пришлось расплачиваться за две ничьи с "Карабахом". С "Челси" мы боролись до конца, хотя "Рома" в параллельной игре все равно победила. Я горжусь своей командой, которая много работала. Мы боролись до конца. Это послужит нам уроком", - сказал он. | http://soccernews.ru
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