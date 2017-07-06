Симеоне намерен избавиться от своего соотечественника

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Симеоне намерен избавиться от своего соотечественникаГлавный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне намерен избавиться от форварда своей команды Лусиано Вьетто, который прошлый сезон на правах аренды провел в "Севилье".

Как информирует испанская пресса, наставник "матрасников" не видит места в команде для 23-летнего нападающего. Поэтому аргентинский специалист рассчитывает продать своего соотечественника в итальянскую "Сампдорию", которая стала единственным клубом, проявляющим заинтересованность в футболисте.

Напомним, Симеоне заинтересовался трансферной целью "Манчестер Юнайтед"

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