Симеоне намерен перехватить у ПСЖ и "Милана" хавбека сборной Бельгии
Сразу три европейских топ-клуба претендуют на опорного полузащитника бельгийского "Андерлехта" Леандера Дендонкера.
Так, по сведениям Tuttosport, побороться за 22-летнего хавбека "пурпурно-белых" готовы мадридский "Атлетико", французский ПСЖ и итальянский "Милан". При этом наставник первых Диего Симеоне уже попросил руководство своего клуба сделать все возможное, чтобы выиграть борьбу за перспективного футболиста у конкурентов.
В нынешнем сезоне Дендонкер отдал 1 результативную передачу в 21 матче за "Андерлехт".
Напомним, "Атлетико" ведет переговоры по трансферу форварда сборной Аргентины. | soccernews.ru
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