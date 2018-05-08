Симеоне намерен заменить Гризманна другим топ-форвардом

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне определил приоритетного кандидата на замену форварду своей команды Антуану Гризманну.

Так, по сведениям football.fr, если ближайшим летом "марасники" расстанутся с французом, они будут готовы предпринять попытки подписать нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани. Ожидается, что сам уругваец будет готов перебраться в Мадрид.

Напомним, "Атлетико" теряет форварда перед финалом Лиги Европы. | soccernews.ru