Симеоне нашел плюс в отсутствии Месси и Роналду в Примере

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Симеоне нашел плюс в отсутствии Месси и Роналду в Примере

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне нашел положительный момент в отсутствии Лионеля Месси и Криштиану Роналду в Примере.

По мнению аргентинца, оба футболиста играли большую роль в доминировании "Барселоны" и "Реала", а их отсутствие приведет к увеличению конкуренции в чемпионате.

Напомним, что Роналду летом перебрался в "Ювентус", а Месси выбыл на три недели из-за перелома руки, однако во время своего интервью Симеоне ничего не знал о его повреждении.

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