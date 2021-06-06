Симеоне настаивает на трансфере лидера "Интера"

Теги интер миланатлетико мадриддиего симеонелаутаро мартинес

Симеоне настаивает на трансфере лидера "Интера"Фото: инстаграм Мартинеса/Автор неизвестен

Как сообщает AS, главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне считает, что главной трансферной целью клуба должен стать нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес. Он настаивает на покупке 23-летнего аргентинца,

По информации источника, "матрасники" уже сделали предложение в размере 50 миллионов евро, однако "Интер" проигнорировал этот запрос. Миланский клуб хочет получить за игрока 70 миллионов.

В прошедшем сезоне 23-летний нападающий сыграл 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 10 голевых передач.

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