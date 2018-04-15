Симеоне назвал лучшего вратаря мира

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Симеоне назвал лучшего вратаря мира
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что лучшим вратарем мира является голкипер его команды Ян Облак.

"Мы намерены удержать в команде важных футболистов. На сегодняшний день Облак является лучшим вратарем в мире. Я надеюсь, что он останется в "Атлетико" и будет счастлив здесь. Хочу, чтобы он прогрессировал вместе с нашей командой. Трофеи завоевываются во многом благодаря прекрасным вратарям", – приводит слова Симеоне AS.

Ранее сообщалось, что словенским кипером интересуются "Реал", "Челси", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне 25-летний Облак провел за "Атлетико" 40 матчей и пропустил 20 голов.

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