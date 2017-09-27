Симеоне назвал лучших вратарей мира

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, кто, по его мнению, является лучшим голкипером мира.

"Куртуа и Облак - два лучших вратаря мира. Я не могу сказать, что о чём-то сожалею, заменив в составе "Атлетико" одного на другого, так как они оба лучшие" - приводит слова Симеоне Football Espana.

Напомним, что Облак является стражем ворот "Атлетико", а Куртуа выступает за лондонский "Челси".

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