Симеоне назвал лучших вратарей мира

Теги ян облактибо куртуаатлетико мадриддиего симеоне

Симеоне назвал лучших вратарей мира

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, кто, по его мнению, является лучшим голкипером мира.

"Куртуа и Облак - два лучших вратаря мира. Я не могу сказать, что о чём-то сожалею, заменив в составе "Атлетико" одного на другого, так как они оба лучшие" - приводит слова Симеоне Football Espana.

Напомним, что Облак является стражем ворот "Атлетико", а Куртуа выступает за лондонский "Челси".

Не пропустите: "Атлетико" установил сумму отступных за Косту. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Бавария" отправила в отставку Анчелотти

"Бавария" отправила в отставку Анчелотти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 6 18
2 Атлетико Мадрид 6 14
3 Севилья 6 13
4 Валенсия 6 12
5 Реал Мадрид 6 11
6 Леганес 6 10
7 Леванте 5 9
8 Реал Сосьедад 6 9
9 Бетис 5 9
10 Хетафе 6 8
11 Атлетик Бильбао 6 8
12 Эспаньол 6 8
13 Сельта Виго 6 7
14 Вильярреал 6 7
15 Лас Пальмас 6 6
16 Эйбар 6 6
17 Жирона 6 5
18 Депортиво Ла-Корунья 6 4
19 Малага 6 1
20 Алавес 6 0
Полная таблица

топ-5 тегов